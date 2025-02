Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 14.02-16.02.2025

Wilhelmshaven (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr / Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, wurde durch eine bisher unbekannte Person in der Grenzstraße in Wilhelmshaven ein Stein auf einen vorbeifahrenden Linienbus geworfen. Dabei wurde ein Oberlicht des Busses beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen die Hinweise zu der Täterschaft geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven telefonisch in Verbindung setzen.

Geklärte Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Posener Straße. Ein 72-jähriger Fahrzeugführer hatte beim Ausparken einen geparkten Pkw touchiert. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall, merkten sich das Kfz-Kennzeichen des flüchtenden Pkw und verständigten die Polizei. Diese konnte wenig später den genannten Fahrzeugführer und dessen Pkw an seiner Wohnanschrift feststellen. Es wurden konkludente Schäden an beiden beteiligten Fahrzeugen festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in Wohnung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Werftstraße gemeldet. Hierbei wurde die betroffene Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Aus der Wohnung wurden hauptsächlich Bargeld und Schmuck entwendet. Die Wohnungsmieter waren zur Tatzeit nicht anwesend.

Körperverletzung vor Karaoke Bar

Am Sonntagmorgen kam es vor einer Karaokebar in der Grenzstraße zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 24-jährigen Wilhelmshaveners. Dieser wurde nach eigenen Angaben aus einer Personengruppe heraus mit der geschlagen und getreten. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Ein 19-jähriger Beschuldigter konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung angetroffen werden.

