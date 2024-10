POL-MG: VW Polo in Odenkirchen gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Bereits am Freitag, 27. September, hat sich um 15.30 Uhr an der Kreuzung Dahlener Straße / Preyerstraße im Stadtteil Schmölderpark ein 25-Jähriger beim Sturz von seinem E-Scooter leichte Verletzungen zugezogen. Eigenen Angaben zufolge hatte er einem schwarzen Pkw ausweichen müssen, der ihm an besagter Kreuzung die Vorfahrt genommen hatte. ...

