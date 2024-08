Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Bürgermeister und Leiter der Feuerwehr danken den Alterskameraden: Feuerwehr-Senioren gehören immer noch dazu

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bedburg-Hau (ots)

Jeden Sommer treffen sich die ehemaligen Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau. Jetzt fand dies bei einem gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte Perau in Kehrum statt. 22 Alterskameraden waren der Einladung gefolgt.

Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann freute sich, Bürgermeister Stephan Reinders in der Runde begrüßen zu dürfen. "Diese Veranstaltung ist nicht nur eine schöne Tradition, sondern dient als Dankeschön an Sie. Ein Danke dafür, dass Sie sich über viele Jahre hinweg für die Sicherheit und für die Menschen unserer Gemeinde engagiert haben. Und natürlich auch dafür, dass viele von Ihnen auch jetzt, im Alter noch immer der Feuerwehr verbunden sind", so Stephan Reinders.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell