FW-KLE: Brand eines Radladers

Bedburg-Hau (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "Fahrzeugbrand groß" wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau am Freitag (16.08.2024) um 17:49 Uhr auf einen landwirtschaftlichen Betrieb an der Kalkarer Straße in Till-Moyland alarmiert. Dort war aus unbekannter Ursache ein auf einem Feld abgestellter Radlader in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Radlader bereits in Vollbrand. Zwei Angriffstrupps unter schwerem Atemschutz konnten das Feuer mit Schnellangriffsleitungen unter Kontrolle bringen und löschen. Dazu wurde auch Löschschaum eingesetzt.

Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers.

