Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 17-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (19.02.2024) eine 17-Jährige an der Königstraße sexuell bedrängt. Die junge Frau war gegen 10.00 Uhr zu Fuß in einer Passage unterwegs, als der Unbekannte sie an der Schulter griff und in eine Ecke zog. Dort drückte er die Frau gegen eine Glasfassade und versuchte sie zu küssen. Dann sagte er, die Frau solle leise sein und schob seine Hand in ihre Jeans. Dabei versuchte er, die Frau im Intimbereich zu berühren. Der 17-Jährigen gelang es, sich loszureißen und zu flüchten. Der Unbekannte wird als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, und er trug eine glänzende, schwarze Daunenjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.

