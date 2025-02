Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Varel

Varel (ots)

Am 13.02.2024, gegen 20:35 Uhr, kam ein 69-jähriger Pkw-Fahrer in der Wiefelsteder Straße in Varel nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bürgersteig und stieß gegen eine Mülltonne. Dabei entstand am Pkw und an der Mülltonne Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde von den aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,66 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell