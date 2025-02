POL-WHV: Unfall auf winterglatter Fahrbahn in Varel

Wilhelmshaven (ots) - Am 13.02.2025, um 10:05 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt im Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einem räuberischen Diebstahl. Der 35-jährige Beschuldigte steckte diverse Waren in seinen Hosenbund sowie in einen mitgeführten Rucksack und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Als er durch vier Angestellte des Supermarktes festgehalten wurde, wehrte er sich erheblich, ...

