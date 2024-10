POL-WAF: Ennigerloh. Drogenvortest war positiv

Warendorf (ots) - Eine Leichtverletzte und zwei total beschädigte Autos mit einem Sachschaden von etwa 54.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 1.10.2024, gegen 22.30 Uhr in Ahlen auf der Kreuzung Hammer Straße/Im Hövenerort/Am Morgenbruch ereignet hat. Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Im Hövenerort in Richtung der ...

mehr