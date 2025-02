Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendlicher von Gleichaltrigen geschlagen - Zeugen gesucht

Werl (ots)

Am Freitagabend, den 21.02.2025, zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr, kam es in der Werler Innenstadt in dem Bereich der dortigen Sparkasse zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen einem 13-jährigen Werler und fünf weiteren Jugendlichen. Der Werler wurde infolge der Auseinandersetzung von mindestens drei männlichen Jugendlichen durch Schläge und Tritte verletzt. Unabhängig voneinander bekamen zwei Männer etwas von der Situation mit und halfen dem Werler. Die Jugendlichen flüchteten anschließend. Gemeinsam mit der Mutter erstattete der Werler am letzten Sonntag Anzeige gegen die Jugendlichen. Zeugen der Tat, insbesondere die unbekannten Männer die dem Werler zur Hilfe eilten, werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 zu melden.

