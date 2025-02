Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Abgemeldetes Fahrzeug kollidiert mit einem Motorrad

Möhnesee-Wamel (ots)

Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Werl wollte am gestrigen Sonntag um 14:50 Uhr vor einer Gaststätte in Möhnesee-Wamel ein Fahrzeug umparken und fuhr dazu rückwärts vom Grundstück auf die Bahnhofstraße. Dabei übersah er ein auf der Bahnhofstraße fahrenden 65-jährigen Motorradfahrer aus Salzkotten. Der 65-jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Fahrzeug des 19-Jährigen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und mittels Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. An dem BMW-Motorrad entstand schwerer Sachschaden. Der 19-jährige Fahranfänger gab an, er habe die Straße nur für ein kurzzeitiges Umsetzen des Fahrzeuges nutzen wollen. Sehr unglücklich für ihn: Das Fahrzeug war nicht angemeldet und somit auch nicht versichert.

