Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Soest (ots)

Am gestrigen Sonntag um 14:17 Uhr wurden Polizeibeamte der Wache Soest von einem 24-jährigen Fahrradfahrer angesprochen und auf einen Unfall aufmerksam gemacht. Kurz zuvor ereignete sich in der Jakobistraße in Soest ein Verkehrsunfall, bei dem der 24-jährige aus Soest verletzt wurde. Der Soester fuhr mit seinem Fahrrad die Jakobistraße in Richtung der Soester Innenstadt. Auf der Höhe eines dortigen Restaurants, direkt am Anfang der Jakobistraße, fuhr plötzlich von links aus einer Grundstückseinfahrt ein PKW an und bog in die Jakobistraße ein. Um eine Kollision mit dem anfahrenden Fahrzeug zu verhindern, bremste der Fahrradfahrer stark ab und touchierte aufgrund des Bremsmanövers mit einem in der Jakobistraße geparkten PKW. Der Fahrzeugführer des anfahrenden Fahrzeuges entfernte sich in Richtung Innenstadt von der Unfallörtlichkeit. Später meldete sich der Halter des Fahrzeuges selbstständig bei der Polizeiwache in Soest. Zum Fahrer seines Fahrzeuges wollte er jedoch keine Angaben machen. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen an seinem Bein, an dem geparkten PKW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell