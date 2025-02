Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verletze Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfallflucht

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montag, um 11:30 Uhr, befuhr eine 78-jährige Lippstädterin mit ihrem Pedelec die Pappelallee in Lippstadt in Richtung Nußbaumallee. Auf der Höhe der Einmündung der Föhrenstraße näherte sich der Lippstädterin von hinten ein Fahrzeug und überholte diese. Das Fahrzeug scherte anschließend dicht vor der Pedelec-Fahrerin wieder ein und fuhr weiter in Richtung Nußbaumallee. Die Lippstädterin verlor aufgrund des Überholvorganges die Kontrolle über ihr Pedelec und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem geparkten PKW und stürzte. Die Lippstädterin zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Laut Zeugen soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Ford Transit in Weiß handeln. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Überholvorgang in Richtung Nußbaumallee. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

