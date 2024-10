Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährliche Überholmanöver

B9, Jockgrim (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein Motorradfahrer gemeldet, welcher auf der B9 bei Jockgrim zwischen nebeneinander fahrenden Fahrzeugen überholen würde. Da durch die aufmerksame Mitteilerin das Kennzeichen abgelesen werden konnte, wurde der Motorradfahrer an der Halteranschrift durch eine Streife aufgesucht. Der 20-jährige Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Nötigung und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls von dem Motorradfahrer gefährdet wurden, oder Zeugen, die die Überholmanöver beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der 07271 / 9221-0 oder über piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell