POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel: 55-Jährige leicht verletzt

Varel (ots) - Am 06.03.2025 um 09:40 Uhr kam es in Varel zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger aus Varel bog mit seinem PKW von einem Grundstück an der Rodenkirchener Straße nach rechts ab. Dabei übersah er eine querende bevorrechtigte 71-Jährige aus Varel, die auf ihrem Pedelec unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam die 71-Jährige zu Sturz und verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

