Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Varel: Pkw zerkratzt

Varel (ots)

Am Mittwoch, den 05.03.2025, in der Zeit von 12:50 Uhr bis 15:15 Uhr, wurde in der Straße "Marktplatz" in Varel ein Personenkraftwagen auf unbekannte Weise zerkratzt. Das Fahrzeug stand abgeparkt auf einem Parkstreifen in Fahrtrichtung Mühlenstraße, auf der Höhe der dortigen Arztpraxis.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell