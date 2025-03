Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in ein Wohnhaus

Greiz (ots)

Weida. In den Freitagabendstunden des 28.02.2025 brachen bisweilen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in dem Ahornweg in Weida ein, indem diese ein gekipptes Fenster aufhebelten, aus der Verankerung hoben und anschließend das Wohnhaus betraten. Der oder die Täter wurden in der Folge scheinbar jedoch bei der Tatbegehung gestört und verließen anschließend das Einfamilienhaus wieder ohne etwas zu entwenden. Durch das aufhebeln des Fensters entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen des begangenen Wohnungseinbruchdiebstahls zunächst gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer ST/0054441/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell