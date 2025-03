Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW kommt in Zeulenroda-Triebes von der Straße ab

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstag den 01.03.2025 ereignete sich auf der Triebeser Straße zwischen Triebes und Zeulenroda ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einem nahegelegenen Feld zum Stehen kam. Unfallursächlich war eine 73-jährige VW Fahrerin, welche die Triebeser Straße in Richtung Triebes befuhr und auf Höhe des Abzweiges der Ortsstraße, in Richtung des Bio-Seehotels abbiegen wollte, hierbei jedoch den bevorrechtigten Gegenverkehr missachtete und trotz diesem den Abbiegevorgang begann. Aufgrund dessen musste die entgegenkommende 53-jährige Fahrerin eines Honda ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang der Fahrerin, jedoch kam diese nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, weshalb sie zwei Straßenschilder überfuhr und im angrenzenden Feld zum stehen kam. Durch den Unfall entstand glücklicherweise kein Personenschaden, jedoch erheblicher Sachschaden an dem Honda, sodass dieser abgeschleppt werden musste. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell