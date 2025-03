Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneuter Überfall auf Tankstelle

Gera (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:35 Uhr kam es in der Vogtlandstraße in Gera zu einem weiteren Raubüberfall auf eine Tankstelle. Zur genannten Zeit betrat ein maskierter Täter den Verkaufsraum und hielt hierbei einen pistolenähnlichen Gegenstand in seiner Hand. Der Unbekannte konnte einen unteren vierstelligen Betrag an Bargeld erbeuten und vom Tatort in Richtung des Stadtteils Lusan fliehen. Der Tankstellenmitarbeiter blieb zum Glück unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Geraer Polizei dem Räuber nicht habhaft werden. Durch die Kriminalpolizei wurde am Tatort umfangreiches Spurenmaterial gesichert. Ob ein Zusammenhang zu den Raubstraftaten der vergangenen Tage besteht, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Beschreibung des Täters: männlich, ca. 170 cm bis 175 cm groß, kräftige Statur, maskiert, schwarze Jacke, helle Hose, weiße Turnschuhe

Die Kriminalpolizei Gera übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. dem Täter geben können, werden gebeten sich mit Nennung der Bezugsnummer 0054131/2025 unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 zu melden. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell