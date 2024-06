LPI-SHL: Gegen Gartenmauer geprallt

Meiningen (ots) - In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein im Flurschützenweg in Meiningen geparktes Auto ein. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen sie eine Mappe mit diversen Unterlagen sowie Werkzeuge, wie einen Schraubendreher und eine Zange, an sich . Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 ...

