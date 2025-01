POL-VIE: Brüggen-Bracht: Kettenreaktion: Fahren ohne Führerschein - Bruder abholen - verhaftet werden

Willich-Anrath (ots) - Gegen 16.20 Uhr am Donnerstagnachmittag ist ein 43-jähriger Willicher bei einem Verkehrsunfall auf der Hausbroicher Straße in Anrath leicht verletzt worden. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Hausbroicher Straße von Willich aus kommend in Richtung Anrath unterwegs. Kurz vor der Einmündung des Hausbroicher Wegs kam ihmein weißer Transporter ...

