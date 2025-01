Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Weißer Transporter nach Unfallflucht gesucht

Willich-Anrath (ots)

Gegen 16.20 Uhr am Donnerstagnachmittag ist ein 43-jähriger Willicher bei einem Verkehrsunfall auf der Hausbroicher Straße in Anrath leicht verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Pkw auf der Hausbroicher Straße von Willich aus kommend in Richtung Anrath unterwegs. Kurz vor der Einmündung des Hausbroicher Wegs kam ihmein weißer Transporter oder Kleinbus entgegen, der mittig auf der Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Willicher aus, geriet in den Grünstreifen und verlor infolgedessen die Kontrolle über seinen Wagen. Am Ende landete er mit dem Wagen im Feld, das Auto wurde dabei beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Transporter setzte seinen Weg fort.

EinUnfallzeuge beschreibt, dass der Transporter bereits vorher mit immer wieder wechselnden Geschwindigkeiten gefahren ist und bestätigt, dass dieser sich mittig auf der Fahrbahn befand. Auffällig an dem Transporter war ein schwarz-orangefarbener Aufkleber mit zwei Kindern darauf, wie man ihn von Schulbussen kennt. Im Fahrzeug war ein Gitter angebracht.

Von dem Fahrer ist bislang nur bekannt, dass er etwa 30 Jahre alt sein und dunkle kurze Haare haben soll.

Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Transporter machen können. Oder erkennt jemand den Transporter aufgrund der Beschreibung? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (92)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell