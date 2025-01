Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Drei Verletzte bei Unfall

Nettetal (ots)

Am Mittwoch, den 22.01.2025, befuhr gegen 13:40 Uhr ein 61jähriger Pkw-Fahrer aus Nettetal die Niedieckstraße aus Hinsbeck kommend in Richtung Ortsbereich Lobberich. Etwa im Bereich der Haus Nummer 150 verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 52jährigen Nettetaler geführt wurde. In diesem Fahrzeug befand sich weiterhin ein 74jähriger Nettetaler. Durch die Kollision haben die Airbags in beiden Fahrzeugen ausgelöst. Der 61jährige wurde schwer verletzt. Der 52jährige verletzte sich leicht, sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Alle Personen wurden durch Rettungskräfte örtlichen Krankenhäusern zugeführt. An den Fahrzeugen entstand augenscheinlich Totalschaden, so dass diese eingeschleppt werden mussten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (89)

