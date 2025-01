Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Es war einmal an einer Geschwindigkeitsmessstelle,

Schwalmtal (ots)

... da waren viele Autos zu schnell. Das Ganze war am 14. Januar. Und zwar stand unser Messwagen zwischen 08 und 16 Uhr auf der L 3 in Höhe Berg. Das ist zwischen Eicken und Waldnieler Heide. Da ist 70 km/h erlaubt und wir messen hier, weil da immer viele Radfahrer unterwegs sind. Also 86 Autos waren an dem Tag zu schnell unterwegs. Die Fahrzeughalter bekommen demnächst Post. In 73 Fällen ist es "nur" ein Verwarnungsgeld, die anderen waren leider so schnell, dass es ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gibt. Ein Autofahrer kann womöglich demnächst drei Monate lang sein Fahrverhalten reflektieren. Denn so lange könnte das Fahrverbot sein. Er war nämlich mit gemessenen 149 km/h unterwegs. Zwei Punkte in Flensburg und 700 Euro Bußgeld drohen zusätzlich. Als Appell gerne noch einmal der Hinweis: Bei 50 km/h überleben acht von zehn Fußgängern einen Verkehrsunfall. Schon bei 65 km/h sterben acht von zehn Menschen. Der Anhalteweg beträgt bei 50 km/h etwa 27 Meter. Bei 100 km/h liegt er schon bei etwa 56 Meter. Also runter vom Gas! /wg (88)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell