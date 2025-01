Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Drei Einbrüche in Tönisvorst am Dienstag - Haben Sie Hinweise?

Tönisvorst (ots)

Am Dienstag, den 21. Januar, kam es in Tönisvorst zu insgesamt drei Einbrüchen.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Brucknerstraße in Tönisvorst-Vorst. Mindestens eine unbekannte Person hebelte ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchte anschließend mehrere Räume. Gestohlen wurden Geld, Schmuck und ein Tresor.

Der zweite Einbruch fand in der Friedrichstraße in St. Tönis statt. Zwischen 14:00 Uhr und 18:10 Uhr drang mindestens eine Person über ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dabei wurde Schmuck entwendet.

Der dritte Einbruch ereignete sich ebenfalls in St. Tönis, in der Schelthofer Straße. Zwischen 16:30 Uhr und 18:45 Uhr verschaffte sich mindestens eine Person über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dabei wurden Schmuck, Bargeld und eine Münzsammlung gestohlen.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit vom Kriminalkommissariat 2 untersucht. Wenn Sie am Dienstag in Tönisvorst etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie Ihre Hinweise bitte der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (85)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell