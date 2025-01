POL-VIE: Viersen-Süchteln: Glaswand im Buswartehäuschen zerstört

Niederkrüchten (ots) - Am Dienstagmorgen kam es zu dem Unfall gegen 07:15 Uhr an der Einmündung L 371 und L 126 in Niederkrüchten. Eine 81-jährige Pkw-Fahrerin aus Wegberg war auf der L 126 aus Richtung Tetelrath in Richtung Niederkrüchten unterwegs. Als sie an der Einmündung zur L371 nach rechts in Richtung Lüttelforst abbog, kam sie nach dem Abbiegen aus ...

mehr