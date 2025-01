POL-VIE: Viersen: Jugendlicher versucht E-Scooter zu rauben

Schwalmtal (ots) - ... da waren viele Autos zu schnell. Das Ganze war am 14. Januar. Und zwar stand unser Messwagen zwischen 08 und 16 Uhr auf der L 3 in Höhe Berg. Das ist zwischen Eicken und Waldnieler Heide. Da ist 70 km/h erlaubt und wir messen hier, weil da immer viele Radfahrer unterwegs sind. Also 86 Autos waren an dem Tag zu schnell unterwegs. Die ...

mehr