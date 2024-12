Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Kupferdiebstahl auf Baustelle.

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitag (06.12.2024) bis Montag (09.12.2024) entwendeten unbekannte Täter Kupferrohre und Kupferplattenwärmetauscher von einer Baustelle an der Alkenbrede in Lieme. Hinweise auf die Täter fehlen bisher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

