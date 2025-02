LPI-G: Reifen Beschädigt

Gera (ots) - Großenstein: Unter dem Einfluss von Alkohol befuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer am Donnerstag (27.02.2025) die Ronneburger Straße in Großenstein in Richtung Baldenhain. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer rechtsseitig von der Fahrbahn ab, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrer wurde durch den Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Am Fahrzeug ...

