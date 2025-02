Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter nach Einbruch festgestellt

Gera: Die Geraer Polizei wurde heute früh (28.02.2025) kurz nach Mitternacht in die Plauensche Straße gerufen, da sich im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses eine Person aufhalten solle. Die eintreffenden Beamten trafen in dem Wohnhaus folglich einen 37-jährigen Mann an. Dieser steht nunmehr in Verdacht gewaltsam in das Wohnhaus eingebrochen zu sein, um nach Wertgegenständen zu suchen. Aus einem Abstellraum des Wohnhauses versuchte er diverse Elektro-Kleingeräte zu entwenden. Unter den mitgeführten Gegenständen des 37-jährigen Mannes konnten nebst Werkzeug auch einer geringen Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Verfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (AK)

