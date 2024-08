Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Fünf Versammlungen im Innenstadtbereich

Wuppertal (ots)

Für den Abend des 26.08.2024 wurden im Vorfeld insgesamt vier Versammlungen im Innenstadtbereich Solingens angemeldet. Drei dieser Versammlungen wurden stationär abgehalten, eine Versammlung als Multikorso. Ab 16:45 Uhr war eine Versammlung in Form einer Mahnwache durch eine Privatperson angemeldet. Diese fand am Breidbacher Tor mit circa 120 Personen statt. Auf dem Weg zu diesem Versammlungsort sammelten sich 50 Teilnehmende aus dem linken Spektrum vor der kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Goerdeler Straße. Diese wurden kommunikativ aufgefordert, sich der gegenüberliegenden Versammlung anzuschließen. Personen, die sich unkooperativ zeigten, wurden durch die Polizeibeamtinnen und -beamten zum ursprünglich geplanten Versammlungsort gedrängt. Gegen 17:30 Uhr begann eine Versammlung am Neumarkt, die von der MLPD angemeldet worden war. Sie hatte in der Spitze fünf Teilnehmende, verlief ohne Vorkommnisse und wurde nach circa einer Stunde beendet. Gegen 18:00 Uhr startete die Kundgebung der Initiative "Bunt statt Braun" auf dem Alten Markt mit dem Titel "SOLINGEN steht zusammen In stiller Trauer und Mitgefühl für die Opfer und ihre Angehörigen". Sie verlief störungsfrei, in der Spitze mit gut 200 Teilnehmenden und endete gegen 19:30 Uhr. Ebenfalls um 18:00 Uhr begann die Versammlung am Neumarkt, welche durch eine Privatperson angemeldet wurde und sich um 19:00 Uhr in Form eines Multikorsos durch die Innenstadt in Bewegung setzte. Mehrere Gegendemonstranten versuchten die Fahrbahn zu blockieren und wurden durch Einsatzkräfte weggetragen. Da es im Rahmen der Versammlung durch Teile der circa 120 Teilnehmenden immer wieder zu fremdenfeindlichen Parolen ("Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!") kam, beendete die Versammlungsleiterin um 19:46 Uhr auf der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Kronprinzenstraße die Versammlung. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Ein Versammlungsteilnehmer meldete umgehend eine Spontanveranstaltung an und führte den Aufzug auf gleicher Strecke wieder zurück. Dieser Versammlung schlossen sich etwa 110 Personen an. Gegen einen der Teilnehmer wurde eine Strafanzeige wegen des Zeigens des Hitlergrußes gefertigt. Der Aufzug wurde um 20:54 Uhr beendet. (jb)

