Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt führt zu Sicherstellung des Führerscheins

Altenburg (ots)

Altenburg: Am Mittwoch (27.02.2025) gegen 12:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger mit seinem PKW die Lessingstraße in Altenburg. Hier kommt der Fahrer ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab, kollidiert zunächst mit einer Mauer und bleibt im weiteren Verlauf in einem Vorgarten eines Wohnhauses stehen. Durch das Überfahren der Straßenbegrenzungen und der Gründstücksflächen werden Bepflanzungen und Rasenkantensteine eines 68-jährigen Anwohners beschädigt. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und an dem Eigentum des 68-Jähirgen. Die hinzugerufene Altenburger Polizei stellte fortfolgend Atemalkoholgeruch bei dem 62-Jährigen fest. Nachdem ein Atemtest einen Wert von 2,26 Promille ergab, erfolgte in einem Klinikum eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Es wartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf den Fahrzeugführer. (AK)

