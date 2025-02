LPI-G: Wahlkreisbüro beschmiert

Greiz (ots) - Greiz. Beamte der PI Greiz kontrollierten am 26.02.2025 gegen 23:45 Uhr einen 27-Jährigen auf der Friedensbrücke in Greiz. Bei der Kontrolle konnte eine geringe Menge an Methamphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / ...

