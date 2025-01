BPOL-KL: Haftbefehl am Bahnhof Bad Kreuznach vollstreckt

Ludwigshafen am Rhein (ots) - Am heutigen Morgen um 02:50 Uhr meldete eine Zeugin der Bundespolizei in Neustadt an der Weinstraße einen Einbruchalarm eines Geschäftes im Hauptbahnhof in Ludwigshafen am Rhein. Eine Streife traf dort vor Ort einen 52-jährigen Deutschen an, der sich mittels seines Rollstuhls Zutritt zu der Räumlichkeit verschaffte, indem er damit die ...

