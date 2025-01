Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in Kaiserslautern und Mainz

Kaiserslautern/Mainz (ots)

Am Samstag, den 26. Januar 2025 um 03:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Kaiserslautern einen 45-jährigen Deutschen. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg bestand. Aufgrund der Verletzung der Unterhaltspflicht muss er eine Restfreiheitsstrafe von 47 Tagen verbüßen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert.

Ebenfalls am Samstag, den 26. Januar 2025 um 07:55 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof in Mainz einen 44-jährigen Deutschen. Gegen diesen lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen des Erschleichens von Leistungen vor. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 1890 Euro nicht bezahlen, daher wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 126 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht.

