Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann bei Einbruchdiebstahl auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am heutigen Morgen um 02:50 Uhr meldete eine Zeugin der Bundespolizei in Neustadt an der Weinstraße einen Einbruchalarm eines Geschäftes im Hauptbahnhof in Ludwigshafen am Rhein. Eine Streife traf dort vor Ort einen 52-jährigen Deutschen an, der sich mittels seines Rollstuhls Zutritt zu der Räumlichkeit verschaffte, indem er damit die Schiebetür aufhebelte. Der Mann saß auf dem Boden und hatte diverse Süßwaren und Getränke eingesteckt und andere auf dem Boden verteilt. Der Vermögensschaden aufgrund des entwendeten Diebesgutes belief sich auf ca. 10 Euro. Der Sachschaden aufgrund der beschädigten Tür muss noch ermittelt werden. Der Einbrecher wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß belassen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Hausfriedensbruch eingeleitet.

