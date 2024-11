POL-OL: Oldenburger Bahnhof nach Bedrohungslage geräumt - keine Hinweise auf tatsächliche Bedrohung

Oldenburg (ots) - In den vergangenen Wochen verzeichnete die Oldenburger Polizei einen Anstieg an Diebstählen von E-Bike-Akkus. Die Vorfälle ereigneten sich häufig in der Oldenburger Innenstadt, aber auch Wohngebiete und der Bahnhof waren betroffen. Da die Akkus nicht immer fest mit den Rädern verbunden sind und sich schnell entnehmen lassen, stellen diese ein ...

