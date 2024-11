Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall durch alkoholisierten Fahrer

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Oldenburg zu einem schweren Verkehrsunfall, ein alkoholisierter Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und verunfallte. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.

In der letzten Nacht kam es gegen 02:30 Uhr auf der Hundsmühler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Autos erheblich beschädigt wurden und der Unfallfahrer leichte Verletzungen erlitt. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr der 28-jährige Fahrer mit seinem VW die Hundsmühler Straße stadtauswärts. Hierbei fiel der Oldenburger bereits anderen Verkehrsteilnehmern auf Grund seiner unsicheren Fahrweise und der deutlich überhöhten Geschwindigkeit auf. Im Bereich einer Tankstelle setzte der VW-Fahrer zum Überholen eines LKWs an und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Auto krachte daraufhin in einem am Fahrbahnrand geparkten Ford sowie einen Toyota und verursachte einen erheblichen Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euros. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und medizinisch versorgt.

Noch während der Unfallaufnahme stellten die alarmierten Polizisten eine Alkoholisierung des Mannes fest. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von nahezu 1,5 Promille.

Durch die Beamten wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Beschlagnahme des Führerscheins durchgeführt. Die beschädigten Autos mussten allesamt auf Grund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Die Polizei Oldenburg ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell