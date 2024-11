Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Unfall auf der B401 sorgt für Vollsperrung - LKW-Fahrer leicht verletzt

Oldenburg (ots)

Auf der Bundesstraße 401 kam es gestern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lastkraftwagen von der Fahrbahn abkam und auf die Seite kippte. Während der Bergungsarbeiten kam es zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Bundesstraße.

Gegen 12 Uhr verlor der 62-jährige Fahrer, der mit seinem Gespann in Richtung stadtauswärts unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache auf der Nordmoslesfehner Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der LKW geriet hierauf nach rechts in den Grünstreifen und rutschte mit dem Gespann einen kleinen Hang auf den Radweg hinunter. Der LKW kippte dort zur Seite und blieb in einer Schräglage liegen.

Sofort alarmierte Rettungskräfte mussten den 62-Jährigen aus der Fahrerkabine befreien. Der Mann wurde durch den Unfall nur leicht verletzt.

Bis zur vollständigen Bergung des LKW, die sich aufgrund der Lage des Fahrzeugs bis in die Abendstunden hinzog, kam es auf der B401 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der betroffene Streckenabschnitt wurde hierfür vorübergehend gesperrt und konnte erst gegen 19:30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Unfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

