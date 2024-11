POL-OL: ++Westerstede: Umfangreiche Vermisstensuche++

Oldenburg (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in Oldenburg zu drei Einbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter in Einfamilienhäuser und eine Werkstatt eindrangen. Der erste Einbruch ereignete sich in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag in ein Einfamilienhaus in der Clausewitzstraße. Über das entwendete Diebesgut liegen derzeit noch keine ...

