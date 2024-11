Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Drei Einbrüche in den vergangenen Tagen - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Oldenburg zu drei Einbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter in Einfamilienhäuser und eine Werkstatt eindrangen.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag in ein Einfamilienhaus in der Clausewitzstraße. Über das entwendete Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. (1361360)

Ein weiterer Einbruch wurde am Samstag in ein anderes Einfamilienhaus in der Klingenbergstraße verübt. Der Tatzeitraum kann auf 16:00 - 23:00 Uhr eingegrenzt werden. Auch hier ist aktuell noch unklar, was die Täter entwendet haben. (1365865)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmittag verschafften sich Unbekannte außerdem Zugang zu einer Werkstatt in der Gutenberstraße. Hier entwendeten die Täter eine geringe Menge an Bargeld. (1367614)

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell