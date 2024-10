Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen/ Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer streift Zaun (19.10.2024)

Hilzingen (ots)

(Hilzingen/ Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer streift Zaun (19.10.2024)

Ein betrunkener Autofahrer ist von Beamten des Polizeireviers Singen am Samstagabend aus dem Verkehr gezogen worden. Kurz vor Mitternacht wies eine Zeugin die Polizisten daraufhin, dass ein Autofahrer auf Höhe eines Parkplatzes auf der Straße "Sportgelände" einen Maschendrahtzaun gestriffen habe und anschließend weggefahren sei. Bei der Überprüfung des 40-Jährigen an dessen Wohnanschrift fiel den Polizisten sofort ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Er musste mit Ihnen zu einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Am Zaun entstand kein Schaden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell