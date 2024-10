Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Aggressiver Fahrgast in Linienbus (18.10.2024)

Singen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in einem Linienbus auf der Rielasinger Straße am Freitagnachmittag ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Kurz nach 14.30 Uhr stieg ein 38-Jähriger mit seinem Hund an der Bushaltestelle auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters in den Linienbus ein. Nachdem der 47-jährige Busfahrer den Mann darauf aufmerksam machte, dass der Hund einen Maulkorb bei der Beförderung benötige, packte der Hundebesitzer diesen am Kragen, versuchte nach ihm zu schlagen und spuckte den Fahrer an. Anschließend verließ er den Bus und flüchtete. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten die Identität des Angreifers feststellen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen der Tat verantworten.

