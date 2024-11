POL-OL: Mögliche Bedrohung an Schule stellt sich als Falschmeldung heraus

Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in Oldenburg zu einem schweren Verkehrsunfall, ein alkoholisierter Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und verunfallte. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. In der letzten Nacht kam es gegen 02:30 Uhr auf der Hundsmühler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Autos erheblich beschädigt wurden und der Unfallfahrer leichte ...

mehr