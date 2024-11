Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zunahme von E-Bike-Akkudiebstählen - Tipps zum Schutz

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Wochen verzeichnete die Oldenburger Polizei einen Anstieg an Diebstählen von E-Bike-Akkus. Die Vorfälle ereigneten sich häufig in der Oldenburger Innenstadt, aber auch Wohngebiete und der Bahnhof waren betroffen. Da die Akkus nicht immer fest mit den Rädern verbunden sind und sich schnell entnehmen lassen, stellen diese ein begehrtes Ziel für Diebe dar.

Aber auch mit einer Sicherung versehene Akkus wurden in den jüngsten Tagen vermehrt von den Dieben gestohlen, hierbei gingen diese oft rabiat vor um das Schloss aufzubrechen und beschädigten dabei andere Bauteile des Rades. Oft kommen somit zum Neukauf des Akkus noch Reparaturarbeiten an dem Fahrrad hinzu!

Die Polizei bittet daher alle Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, ihr Fahrrad sowie den Akku bestmöglich zu schützen und gibt folgende Tipps:

- Nutzen sie sichere Abstellplätze: Stellen Sie Ihr E-Bike möglichst an gut beleuchteten und frequentierten Orten ab. Wenn möglich, nutzen Sie gesicherte Abstellmöglichkeiten.

- Akku entfernen: Nehmen Sie den Akku nach Möglichkeit mit, wenn Sie das E-Bike abstellen. Viele Diebstähle lassen sich bereits dadurch verhindern, dass der Akku nicht am Rad verbleibt.

- Verwendung von hochwertigen Schlössern: Sichern Sie nicht nur den Rahmen, sondern - falls möglich - auch den Akku mit einem zusätzlichen Schloss. Hierfür werden teilweise spezielle Schlösser angeboten.

- Individualnummern notieren: Notieren Sie sich die Individualnummer ihres Akkus. Diese macht im Falle eines Diebstahls die Identifizierung leichter.

- Diebstahlschutzversicherung prüfen: Überprüfen Sie, ob eine bestehende Versicherung den Diebstahl eines Akkus abdeckt. Erweitern sie gegebenenfalls ihren Schutz.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei jederzeit unter der Telefonnummer 0441-7904115 oder über den Notruf entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell