Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garage

Altenburg (ots)

Haselbach: Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 23.02. zum 26.02.2025 in der Forststraße in Haselbach in die Garage eines 42-Jährigen ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Tor zu Garage und stahlen hieraus Mopedteile, ein Bohrgerät und ein Pavillon in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe. Die Täter konnten anschließen unerkannt fliehen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 0051399/2025). (AK)

