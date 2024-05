Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dieseldiebstahl

Leubsdorf (ots)

Im Laufe der letzten Tage wurden an zwei abgestellten Traktoren die Benzinleitungen durchtrennt und Dieselkraftstoff abgezapft. Der Tatort liegt oberhalb von Leubsdorf in der Gemarkung Am Schafstall. Die Täter entwendeten darüber hinaus noch einen Reservekanister mit Dieselkraftstoff, eine Batterie und Eisenschrott. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

