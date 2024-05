POL-PDNR: Bäumchen entwendet

Rheinbreitbach (ots) - Im Laufe des Freitagnachmittags wurde an einem Anwesen in der Rheinblickstraße ein Gartenzaun von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

