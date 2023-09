Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis, Stand 23.09., 10:30 Uhr

Aalen (ots)

Welzheim: Unfall mit verletztem Kraftradfahrer

Am Freitag, 22.09.2023, gegen 19:25 Uhr fuhr eine 60-jährige Renault-Fahrerin von der Murrhardter Straße aus Richtung Welzheim kommend in den Kreisverkehr am Ortsausgang ein. Hierbei übersah sie einen, im Kreisverkehr fahrenden, 34-jährigen Honda-Kraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Motorradfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht.

