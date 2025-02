Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Wilhelmshaven: Beschuldigter gibt sich als Mitarbeiter des Tierschutzvereins aus

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.02.2025 um 16:00 Uhr wurde der 49-jährige Beschuldigte in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven dabei beobachtet, wie er Tiernahrung aus einer Spendenbox in seine Tasche verstaute. Anschließend gab sich der Beschuldigte gegenüber einem Mitarbeiter des Marktes als Mitarbeiter des Tierschutzvereins aus. Der Beschuldigte erhielt ein Hausverbot und eine Strafanzeige.

