POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe bei Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades, welches am 08.02.2025 in der Viktoriastraße in Wilhelmshaven sichergestellt wurde. Die Fahrradfahrerin gab lediglich an, dass sie sich das mitgeführte Fahrrad der Marke BBF ausgeliehen habe. Da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten, war es bisher nicht möglich, den rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades zu ermitteln.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zur Herkunft oder zum Besitzer des Fahrrades geben können, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/942-0 zu melden.

